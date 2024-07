Podwodny las niedaleko Olkusza. Zalewa kolejne tereny. Z wody wystają tylko czubki sosen. Zobacz zdjęcia

Podwodny las niedaleko Olkusza. Setki drzew znalazły się na dnie zalewiska

Jeszcze do niedawna w lasach między Olkuszem i Hutkami można było zobaczyć wyjątkowy a zarazem przerażający krajobraz. Na dawnej piaskowni znajdującej się nieopodal Odkrywkowej Kopalni Piasku Hutki powstało kilkadziesiąt wielkich zapadlisk.

To już przeszłość. Leje co prawda nadal są na swoim miejscu jednak już ich nie widać. Wszystko za sprawą zalewiska, którego woda pokryła ogromną część byłej kopalni piasku. Oprócz zapadlisk zalała ona setki - jak nie tysiące - drzew, które niegdyś posadzono w ramach rekultywacji terenu. O tym jak to miejsce wyglądało niedługo po pojawieniu się wody można się przekonać klikając w poniższy odnośnik.