Podwyżka w przedszkolach w Krakowie. Rodzice od września zapłacą więcej za pobyt dziecka w placówce. O ile wzrośnie stawka? Marcin Banasik

Koszt utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym ulega ciągłemu zwiększeniu i obecnie wynosi już 21 251,73 zł rocznie (tj. ponad 1770 zł miesięcznie) Andrzej Banaś

Prezydent Krakowa przygotował projekt uchwały, który wprowadza waloryzację opłaty od 1 września 2024 roku – co oznacza podniesienie jej o kwotę 0,14 zł (z 1,30 zł do 1,44 zł). Propozycja ta w praktyce oznacza, że pobyt dziecka w przedszkolu przez 10 godzin dziennie przez 20 dni w miesiącu wygeneruje wzrost opłaty przedszkolnej w wysokości 14 zł miesięcznie. Od godziny 8 do godziny 13 dziecko przebywa w przedszkolu bezpłatnie. Pozostałe godziny dla dzieci od 3. do 5. roku życia są płatne. Łukasz Gibała, rywal Miszalskiego w ostatnich wyborach samorządowych, już skrytykował pomysł podwyżek.