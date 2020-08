Pogoda na piątek, 28 sierpnia. Przelotny deszcz na północy i Mazowszu. Nad resztą kraju dość pogodnie

Pogoda na czwartek, 27 sierpnia. Przelotny deszcz w większości kraju

Czwartek będzie pogodny na południu. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu a na północy burze (10-20 mm). Termometry pokażą od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr do 60 km/h, zachodni. W porywach bur...