Pogoda na poniedziałek, 26 kwietnia. Poniedziałek chłodny z przelotnym deszczem TVN Meteo/x-news

W poniedziałek zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, północno-zachodni. We wtorek zachmurzenie będzie zmienne. Termometry pokażą od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C w Małopolsce.