Pogoda na sobotę, 19 czerwca. Czeka nas upalny weekend. Termometry pokażą nawet 34 stopnie

Sobota przyniesie pełnię słońca i upał. Termometry w cieniu pokażą maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C i 34 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W Małopolsce na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Podhalu do 31 st. C w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie.

Niedziela także przyniesie nam pełnię słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 34 st. C na Dolnym Śląsku i 35 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego wschodu.

W poniedziałek na zachodzie spodziewane są przelotnie opady deszczu. Upał w ciągu dalszym będzie się utrzymywał. W kolejnych dniach nad Polską przejdą burze.

"Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa" – zaapelowało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ostrzegając o upałach. RCB przypomina, że należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu. Nie zaleca się wysiłku fizycznego. Powinno się pić dużo niegazowanej wody i unikać alkoholu, który odwadnia organizm. Warto nosić nakrycia głowy oraz lekką i przewiewną odzież, a także stosować kremy z filtrem UV. Trzeba pamiętać także o tym, by zadbać o dzieci i zwierzęta, a także nie zostawiać ich w autach.