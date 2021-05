Pogoda na środę, 5 maja. Będzie deszczowo i burzowo TVN Meteo/x-news

Środa przyniesie zmienne zachmurzenie. We wschodniej, centralnej i południowej części kraju, a pod wieczór także na Nizinie Szczecińskiej pojawi się przelotny deszcz i burze, którym towarzyszyć będą opady rzędu z 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. W Małopolsce temperatura maksymalna sięgnie od 12 st. C w Nowym Targu do 20 st. C w Tarnowie. W Krakowie i Chrzanowie termometry pokażą 19 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Na zachodzie wiatr osiągnie w porywach 40-60 km/h.