Pogoda na weekend w Krakowie. Znaczny spadek temperatury i ulewne deszcze [14-16.05]

Pogoda na weekend w Krakowie. Niedziela [16.05.2021]

W niedzielę temperatura znowu lekko się obniży - do 17 stopni Celsjusza. W nocy spadnie zaś do ok. 8-9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wzrośnie do 90%. Nie należy jednak spodziewać się obfitych opadów oraz burzy. Tym razem zachodnio-południowy wiatr będzie wiał z prędkością nawet 16 km/h. Wschód Słońca nastąpi o godzinie 4:53, a zachód o godzinie 20:20.