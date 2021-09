Pogoń - Hutnik. Trwa czarna passa nowohuckiej drużyny

Było widać, że krakowianie bardzo chcą się odciąć od serii porażek - przegrali pięć poprzednich meczów ligowych oraz odpadli z Pucharu Polski. Hutnicy od początku byli aktywniejsi w atakach od gospodarzy. Pogoń w pierwszej połowie nie miała ani jednego rzutu rożnego - goście trzy, identyczna statystyka była celnych strzałów. Ale, co najbardziej istotne, w 30 min przyjezdni objęli prowadzenie. Gola, naprawdę ładnego, strzelił Abdallah Hafez.

W nowohuckim zespole były dwie nowe twarze. Nie piszemy - debiutanci, no bo przecież Adrian Jurkowski, obrońca, to wychowanek Hutnika, który wrócił do niego po 10 latach. Został wypożyczony z Wieczystej, ale sporo wcześniej pograł w I lidze. Prawdziwy debiutant był jeden - Jakub Wilczyński, napastnik, młodzieżowiec, wypożyczony z Arki Gdynia.