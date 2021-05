Pogrzeb Bronisława Cieślaka. Kraków żegna uwielbianego aktora. Odtwórca roli porucznika Borewicza spoczął na cmentarzu Podgórskim [ZDJĘCIA]

Pogrzeb Bronisława Cieślaka. Kraków żegna uwielbianego aktora

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 13 na cmentarzu Podgórskim, na którym niedawno spoczął inny bardzo popularny aktor - Dariusz Gnatowski. Na pogrzebie pojawiły się setki krakowian. Do tego znajomi i przyjaciele, aktorzy i aktorki, politycy, władze samorządowe, dziennikarze. Obecny był prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, a także posłowie Lewicy - Adrian Zandberg i Maciej Gdula.

Bywał skupiony na sobie, czasem nieuważny w kontaktach z ludźmi, za to zawsze bardzo otwarty na przezywanie życie, czerpanie z doświadczeń, cieszenie się chwilą

- to słowa Katarzyny, pierwszej córki Bronisława Cieślaka, które były odczytane podczas pogrzebu aktora.

- Uwielbiałam go słuchać. Dwa tygodnie przed śmiercią spędziłam z nim wieczór na oglądaniu starych zdjęć. Pamiętał każdą fotografię, każdą osobę uwiecznioną na zdjęciu. Opowiadał, wspominał. Siedzieliśmy do północy. To był wieczór, który zostanie ze mną na zawsze - tak wspominała ojca Katarzyna.