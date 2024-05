Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych

Uroczysta msza pogrzebowa śp. Jana A.P. Kaczmarka rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12, w kościele Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej. Kompozytora żegna rodzina i najbliżsi przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz mieszkańcy Krakowa.

Na wstępie kościelnej ceremonii wybrzmiał utwór Ennio Morricone w oprawie orkiestry Simfonietta Cracovia pod dyrekcją Dirk'a Brosse'go oraz chóru dyrygowanego przez Jana Tomasza Adamusa.

- Zadajemy sobie pytanie co to jest muzyka? To coś jak światło. Pojawia się byśmy widzieli. Muzyka to także układ tonów. Ale co sprawiało, że muzyka śp. Jana docierała do ludzi? Otrzymał on bowiem od Boga "to coś". Kiedy słuchamy jego muzyki czujemy, że dotykamy czegoś niezwykłego, bliskiego nam. To miłość. W tych krótkich utworach słychać miłość, którą Jan odkrywał, ale też którą dzielił się nie tylko ze swoimi bliskimi ale też ze słuchaczami - mówił ks. prof. Jan Machniak.