„Pojawiły się uszkodzenia słupów”. Stadion Sandecji jeszcze nie ukończony, a już wypływają szokujące kwestie

Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna do 14 czerwca postanowiła wydłużyć termin składania ofert w postępowaniu przetargowym (ten ogłoszono 6 maja) pn. Dokończenie realizacji obiektu stadionu…

„Jedno jest pewne – tanio nie będzie” – pisze na internetowym forum mieszkańców Nowego Sącza Krystian Kowalik, który opublikował post dotyczący kwestii technicznych obiektu. Wpis spotkał się z wielkim zainteresowaniem internautów. „Kto za to dziadostwo odpowie??????” (pisownia oryginalna) – dopytuje użytkowniczka Irena.

Inny fragment dotyczy analizy elementów nośnych samej konstrukcji. Ta cechuje się różnorodnością. „Wykonane odkrywki pokazują, że różnice wahają się od 2 cm do 8-10 cm. Nie są to normowe otuliny i ich niepoprawne wykonanie może w perspektywie czasu negatywnie wpływać na konstrukcję i odpowiednie zabezpieczenie prętów zbrojeniowych” – brzmi opinia.

Także konstrukcja ma być przeciążona, a zadaszenie stadionu i jego stalowa konstrukcja spełnia co prawda warunek nośności, ale już ugięcie przekracza normę o ok. 5-6 cm. Płyta nad parterem w budynku w części A posiada nieregularne zbrojenie. To efekt badań specjalistycznym urządzeniem skanującym. Wobec tego zalecane jest wzmocnienie całego stropu - w związku z niemożliwością wykonania dokładnej analizy konstrukcji.

Nasuwa się pytanie czy tak powinno to wszystko wyglądać? W środę próbowaliśmy skontaktować się z wiceprezydentem Arturem Bochenkiem, by dopytać o więcej szczegółów, ale nie odbierał od nas telefonu.