„Pokazać młodym, że można, a wiek nie gra roli”. Sądeccy seniorzy w formie! Są drudzy w Polsce w tenisie ziemnym

Teraz przed nim wyjazd na dobrze obsadzony turniej w Kołobrzegu, który potrwa od 2 do 5 maja. Są to zawody z harmonogramu Polskiego Związku Tenisowego - Intelight Open Kołobrzeg.

- Dobrze się czuję, wiem, że mogę osiągać dobre wyniki nie tylko w Polsce, chciałbym występować także na turniejach w Europie, zaprezentować swoje umiejętności w Wiedniu czy w Budapeszcie. To takie moje marzenie, które, głęboko w to wierzę, uda mi się spełnić. Jak wiadomo jednak każdy wyjazd kosztuje, a takie wsparcie z pewnością ułatwiłoby mi kolejne starty, planowanie wyjazdów – wyjaśnia.

Ryszardowi Garguli marzy się pozyskanie sponsorów, którzy wsparliby go w jego tenisowej przygodzie. Nie od dziś wiadomo, że tenis to sport nie dla każdego. Z pewnością trzeba go szczerze kochać, umieć poświęcić mu sporo czasu również jeśli mowa o samej logistyce.

- Czasem koordynuję lokalne turnieje. Teraz nie mam zbyt wiele czasu wolnego, wiele poświęcam obowiązkom zawodowym, ale z przyjemnością za pośrednictwem „Gazety Krakowskiej” zapraszam na Tenisowy Turniej Deblowy o Puchar Ryterski. Odbędzie się on w weekend 11-12 maja, organizuje go Ryterski Klub Sportowy. Emocji z pewnością nie zabraknie, a rywalizacja powinna być interesująca – mówi.

Zgłoszenia na zawody możliwe są przez internet (Ryterski Klub Sportowy na Facebooku) oraz telefonicznie pod numerem: 791 522 644 u Jarosława Pasonia.

- My bardziej doświadczeni tenisiści szkolimy w tym klubie młodzież. Mamy już sukcesy z tym związane. Nasi adepci pokazują się na arenie ogólnopolskiej i zdobywają medale w rywalizacji z kilku i kilkunastolatkami z całego kraju. To wielki bodziec do dalszej pracy, zarażania pasją do tenisa innych – podsumowuje Czerwiński.