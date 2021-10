Pol Llonch już na pomniku! Były piłkarz Wisły uhonorowany przez holenderski klub

Kiedy grał w Krakowie, nazywano go bulterierem. Nieduży, ale strasznie waleczny, a przy tym oczywiście dobry piłkarz. - Wykonuję brudną robotę, to nie pojawia się w skrótach z meczów. W telewizji pokazują bramki, asysty, najładniejsze dryblingi… Ale ja mam swoje cechy i bardzo się cieszę, że mogę grać w Willemie, bo klub i kibice bardzo cenią sobie pracę, którą wykonuję - powiedział Llonch w niedawnym wywiadzie dla dziennika "As".

Hiszpańskie media śledzą teraz karierę Katalończyka. Nic dziwnego, w poważnej lidze jest liderem zespołu, który aktualnie zajmuje 5. miejsce w tabeli. W ciągu trzech lat w Willemie II zbudował sobie taką pozycję, że przed sezonem 2021/22 otrzymał (po kończącym karierę Jordensie Petersie) kapitańską opaskę.

Kapitanem Llonch jest do sierpnia. W drugiej połowie października rozegrał natomiast swój setny mecz w zespole z Tilburga. To szczególny moment, bo Willem II graczy z takim dorobkiem honoruje w specjalny sposób - wyryciem imienia i nazwiska na postumencie pomnika Jana van Roessela - gracza, który w latach 50. XX wieku strzelił dla Willema II mnóstwo goli, prowadząc go do dwóch mistrzowskich tytułów. Pomnik postawiono mu w 2017 roku, i dla kolejnych pokoleń umieszcza się na nim nazwiska "setników".