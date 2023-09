Policjanci z komendy w Wadowicach ustalają okoliczności śmiertelnego wypadku drogowego w Targanicach

Tragiczny wypadek na prostym odcinku drogi w Targanicach

Jak już pisaliśmy, do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 781 w Targanicach (gm. Andrychów). Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący fiatem, na prostym odcinku jezdni, z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie zjechał do przydrożnego rowu uderzając w przepust drogowy, po czym dachował.

Apel policji w Wadowicach

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego, o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do poważnych i niejednokrotnie tragicznych w skutkach zdarzeń, w których poszkodowani tracą nie tylko zdrowie, ale i życie.