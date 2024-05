Policjanci z Wadowic zatrzymali 16- i 19-latka z narkotykami. Przy okazji wyszły na jaw inne przestępstwa 16-latka

16- i 19-latek z Wadowic wpadli z narkotykami w ręce policyjnego patrolu

Policja w Wadowicach postawiła 16-latkowi jeszcze inne zarzuty

W wyniku dalszych czynności realizowanych przez wydział kryminalny wyszło na jaw, że 16-latek ma sporo na sumieniu. Jak się okazało, 5 maja br. w jednym z lokali gastronomicznych na terenie miasta ukradł on puszkę z napiwkami o wartości ponad 300 złotych.

Starszemu z mężczyzn policjanci przedstawili zarzut posiadania zabronionych substancji, za co grozi mu kara pozbawiania wolności do 3 lat.

Wobec nieletniego sprawa została skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich celem podjęcia decyzji co do ewentualnego zastosowania środków przewidzianych w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.