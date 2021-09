Polska - Anglia. Lewandowski strzeli w słupek? Bednarek sprowokuje karnego? Kursy bukmacherów na mecz eliminacji MŚ 2022 boch

Robert Lewandowski zdobył już 69 goli w reprezentacji Polski Szymon Starnawski

Polska - Anglia. Ten mecz już dzisiaj - w środę 8 września o godz. 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie to starcie 6. kolejki w grupie I eliminacji do mistrzostw świata 2022. Po pięciu spotkaniach Polacy zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów, Anglicy są liderami, z kompletem 15 pkt. Są faworytami. Jakie kursy ustalili bukmacherzy? Jakie nietypowe zakłady zaproponowali? No, na przykład taki, że Jan Bednarek sprowokuje rzut karny - do wzięcia 12 złotych za każdą postawioną złotówkę.