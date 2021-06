Polskie Koleje Linowe chcą wybudować wielki park rozrywki w Brodłach. To ma być konkurencja dla Energylandii. Protest AKTUALIZACJA

Kraków. Szykuje się betonowanie wałów Rudawy? Mieszkańcy protestują

Mieszkańcy apelują o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planów poprowadzenia tras rowerowych wzdłuż rzeki Rudawy. - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie proponuje pokrycie wałów ścieżkami betonowo-asfaltowymi, które w naszej opinii zniszczą charakter tego miejsca - piszą w petycji, skierowanej do prezydenta Jacka Majchrowskiego. Ponadto wiele wskazuje na to, że pomysł ZZM-u jest niezgodny z planem miejscowym, który zakłada, że wały należy utrzymać w stanie pół naturalnym bądź zbliżonym do naturalnego. Konsultacji społecznych raczej nie będzie, bo ZZM jest już na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Z kolei zaplanowaną przez siebie nawierzchnię urzędnicy uważają za właściwą: ma zapewnić stabilność wału.