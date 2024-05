Zamykają ulice w Nowym Sączu. PKP PLK rozpoczyna kolejny etap modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz

Zmiany w organizacji ruchu na terenie Nowego Sącza:

Trwa modernizacja linii kolejowej nr 104 na odcinku Nowy Sącz - Klęczany. Rozpoczęte w Nowym Sączu zadanie będzie kosztowało 773 miliony. Nie będą to tylko i wyłącznie roboty kolejowe, równolegle to także przebudowa dróg, chodników.

Łącznie w Nowym Sączu jest 11 punktów (gdzie tory przecinają drogi), które muszą zostać zmodernizowane, a prace tam będą trwały miesiącami, nawet do dwóch lat. PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowały najnowsze zdjęcia wykonane dronem. Można tam zobaczyć jak wyglądają prace i co już udało się zrobić. Powstaje już nowy most kolejowy na Dunajcu, obecnie trwa budowa podpór tymczasowych. Budują nowe wiadukty, w tym na ul. Krakowskiej, która została zamknięta na prawie dwa lata.

Teraz jak informuje rzecznik PKP Piotr Hamarnik, szykują się kolejne zmiany na ulicach w Nowym Sączu. Kierowcy odczują je już 7 maja (wtorek) w związku z kolejnym etapem prac przy modernizacji linii kolejowej nr 104. Wprowadzono następujące zmiany w organizacji ruchu: