Pomysł na wiosenny na obiad. Zielone risotto ze szparagami [PRZEPIS]

Białe, zielone i… fioletowe! Szparagi to niewątpliwe wyjątkowe warzywo, które nie tylko wyśmienicie smakuje, ale również ma niezwykłe właściwości. Co ciekawe - szparag zyskał miano jednego z ciekawszych afrodyzjaków! Szparagi są niskokaloryczne, a to niewątpliwie dobra wiadomość. Jeszcze lepsza jest taka, że szparagi zawierają wysoką zawartość białka, dzięki czemu stanowią sycące danie, które zaspokoi głód na długi, długi czas. Ich kaloryczność to jedynie 18 kcal w 100 gramach, więc spokojnie możemy wprowadzić je do naszego jadłospisu będąc na diecie.

Ponadto dobrze wpływają na nasz organizm, pomagając mu sprawnie funkcjonować i przyczyniają się do poprawy stanu naszych włosów, skóry i paznokci. Dodatkowo zawierają dużo kwasu foliowego, który jest niezbędnym pierwiastkiem dla kobiet planujących dziecko.

Szparagi to również źródło sporej dawki wapnia, magnezu, potasu oraz witamin C, K, A, E i B. Bardzo cenną substancją, która się w nich znajduje jest glutation, który wzmacnia system odpornościowy, posiada właściwości przeciwnowotworowe, a także wspomaga procesy regeneracji wielu tkanek i wątroby.