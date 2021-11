Pomysły na park przy forcie w Bronowicach. ZZM konsultuje koncepcję [WIZUALIZACJE] (MM)

Boisko, całoroczne leżaki oraz stoliki z ławami, wybieg dla psów, amfiteatr i strefa dla foodtracków - to niektóre z propozycji, jakie znalazły się w koncepcji zagospodarowania tzw. parku Bronowickiego. Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował prezentację pokazującą, jak można by urządzić to miejsce. Koncepcję poddano pod konsultacje społeczne.