Poseł Konfederacji z Nowego Sącza po pijaku znieważył policjantów. Ryszard Wilk w mediach społecznościowych przeprosił i wyjaśnił sytuację

Z informacji, do których dotarli dziennikarze „Gazety Wyborczej” wynika, że w piątek, 10 maja, około godz. 21 sądecka policja otrzymała prośbę o interwencję, z której wynikało, że na jezdni w miejscowości Kamionka Mała siedzi człowiek i blokuje przejazd. Na interwencję udali się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nawojowej.

Policjanci udali się we wskazane miejsce, a od człowieka, który rzeczywiście siedział na jezdni, wyczuli woń alkoholu. Interweniujący policjanci podnieśli go z drogi i doprowadzili do radiowozu, bo sam nie był w stanie tego dokonać. Dopiero w radiowozie mężczyzna przedstawił policjantom legitymację poselską. Okazało się, że to poseł Konfederacji – Ryszard Wilk z Nowego Sącza. Funkcjonariusze zadzwonili po brata parlamentarzysty, który miał go zabrać do domu. Podczas oczekiwania na jego przyjazd Ryszard Wilk miał zwyzywać i poszarpać interweniujących policjantów. Ten incydent został zgłoszony przez mundurowych, a sprawą zajęła się prokuratura.