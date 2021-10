Poseł Patryk Wicher o torze saneczkowym w Krynicy: temat nie upadł

– Sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Wniosek o dofinansowanie toru saneczkowego został złożony. Teraz czekamy na jego ocenę. Możliwe, że postaramy się o realizację budowy dwóch torów w Polsce lub wydzielenie z drugiej inwestycji toru dla Krynicy – powiedział poseł odnosząc się przy okazji do projektu realizowanego w Dusznikach Zdroju. Od wielu lat działa tam Centralny Ośrodek Sportu, zaś obecnie powstaje nowy Ośrodek Przygotowań Olimpijskich.

– Na rozbudowę tych obiektów w Dusznikach zostanie przeznaczonych od 400 do nawet 500 mln zł. Powstaje tam tor bobslejowy, to mniej więcej to samo, co tor saneczkowy. Duszniki z pewnością zasługują na kompleks sportowy i bardzo cieszymy, się, że prace idą do przodu. Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że Polski Związek Sportów Saneczkowych, Międzynarodowa Federacja Saneczkarska oraz Polski Komitet Olimpijski wspierają także budowę toru w Krynicy, jako obiektu głównego – zauważył Wicher.