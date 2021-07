Poważne oskarżenia wobec biskupa Jana Szkodonia. Nuncjatura Apostolska w Polsce: "wina nie została udowodniona"

NOWE PLUS To one zdobyły tytuły "Kobiecej Twarzy Polski 2020". Laureatki świętowały w Białymstoku (ZDJĘCIA)

Bogusława to charakterna góralka zakochana w motocyklach. Anna pomogła setkom kobiet dotkniętych przemocą domową. Dagmara łamie stereotypy, rządzi ekipą budowlaną i specjalizuje się w... tynkach. Wioletta wychowała siódemkę dzieci. Zaprosiliśmy do Białegostoku (11-12 lipca) cztery wyjątkowe panie, by razem świętowały zwycięstwo w plebiscycie „Kobieca Twarz Polski 2020”. To nie było zwykłe spotkanie. To była przygoda życia!