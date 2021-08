Powiat brzeski. W niedzielę odbędzie się czwarta edycja rajdu rowerowego „100 kilometrów Wolności”

Rajd Rowerowy „100 kilometrów Wolności” będzie miał swój start i metę w Górce (gm. Szczurowa) obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Rejestracja uczestników rozpocznie się od godziny 9:30. Rajd rozpocznie się o godzinie 11, a uczestnicy wyruszą w dwie trasy.

Pierwsza z nich, „Trasa Szlaki Gminy Szczurowa 30 km”, powiedzie z Górki przez Rząchową, Strzelce Małe, Strzelce Wielkie i Bratucice do Okulic, a stamtąd przez Uście Solne, drogą wojewódzką nr 964, wreszcie fragmentem Wiślanej Trasy Rowerowej z powrotem do Górki.

Drugi wariant, jaki mają do wyboru uczestnicy rajdu, to „Trasa Szlaki Małopolski 70 km”. W tym przypadku trasa wiedzie od Górki przez Rząchową, Szczurową, Niedzieliska, Rudy Rysie, Przyborów i Mokrzyska do Szczepanowa, a stamtąd przez Wokowice w kierunku Radłowa i Biskupic Radłowskich, następnie przez Zdrochec, Wietrzychowice, Dęblin, Kopacze Wielkiej do Górki. Również ten wariant zahacza o Wiślaną Trasę Rowerową.