Powiat chrzanowski. Uszkodzone kubły na odpady zmorą mieszkańców. Niewiele osób zgłosiło się jednak po nowe Sławomir Bromboszcz

Mieszkańcy gmin Chrzanów, Trzebinia i Libiąż uskarżają się na uszkadzane podczas opróżniania pojemniki na odpady. Największe zastrzeżenia mają co do jakości kubłów na bioodpady. Trwa akcja wymiany zniszczonych pojemników. Chętnych do bezpłatnego otrzymania nowego kosza jest jednak niewielu.