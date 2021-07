Powiat limanowski. Co słychać w naszych klubach? Trener Limanovii podał się do dymisji

W poniedziałek 5 lipca rezygnację z funkcji trenera piłkarzy czwartoligowej MKS Limanovii złożył trener Piotr Kapusta. Ten młody 32-letni szkoleniowiec pracował w Limanowej od rundy wiosennej ub. sezonu. Oczekiwania w Limanowej były spore, sam prezes klubu Janusz Bugajski przyznawał przed startem sezonu, że celem będzie walka o pierwsze miejsce w tabeli i awans do baraży o trzecią ligę… Jak się to skończyło, każdy wie. Limanowianie wywalczyli ostatecznie siódme miejsce ze stratą 21 punktów do triumfatora Unii Tarnów. Trener Kapusta kilkukrotnie w rozmowach z „Gazetą Krakowską” zwracał uwagę na fakt wąskiej kadry swojego zespołu. W porównaniu do szerokich składów Popradu Muszyna czy Un+

ii Tarnów, Limanovia nie miała zbyt wiele do zaoferowania. Warto dodać, że wraz z odejściem trenera Kapusty z MKS pożegnał się drugi trener Arkadiusz Sajdak. Były już szkoleniowiec Limanovii od nowego sezonu będzie pracował w silnym Popradzie Muszyna, który w kampanii 2020/2021 finiszował na drugiej pozycji.