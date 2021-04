Powiat limanowski. Kluby wracają do gry! MKS Limanovia, Sokół Słopnice i Orkan Szczyrzyc

Rozgrywki nadal wstrzymane. Jak wygląda sytuacja w tabelach?

W środę 7 kwietnia Rząd zdecydował się przedłużyć trwające obostrzenia do niedzieli 18 kwietnia. Pierwotnie lockdown miał potrwać do piątku 9 kwietnia, była nadzieja na rozegranie pierwszej w tym roku kolejki ligowej, ale poświąteczna sytuacja pandemiczna w naszym kraju nie jest jeszcze na tyle dobra, by można było wprowadzać poluzowania. W związku z tym rozgrywki na poziomie amatorskim nadal pozostają wstrzymane. Tyczy się to lig od czwartej w dół. Na tych poziomach występują wszystkie kluby z Ziemi Limanowskiej.