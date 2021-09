Powiat limanowski. Pogrom Sokoła, Limanovia pokazała moc [Terminarz 4. ligi, Ligi Okręgowej, A i B Klasy]

MKS Limanovia dowodzona przez Pawła Zegarka sprawiła nie lada niespodziankę i pokonała na trudnym terenie w Muszynie tamtejszy Poprad, drugi zespół poprzedniego sezonu. Mecz miał dodatkowy „smaczek”. Szkoleniowcem muszynian jest Piotr Kapusta, który w ub. sezonie prowadził właśnie Limanovię. Zapytaliśmy go o wrażenia z tego spotkania.

– Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do starcia z Limanovią. Dla mnie to był faktycznie wyjątkowy mecz. Chciałem go wygrać – nie ukrywa opiekun Popradu.

– Staramy się budować mentalność, by wygrywać co tydzień. Wiedzieliśmy, że kontrataki limanowian, w których ten zespół dobrze się czuje, opierają się na Kamilu Palaczu i Pawle Pławeckim. Analiza rywala była przeprowadzona dogłębnie, więc tym bardziej szkoda, że traciliśmy gole po wskazanych elementach. Przeciwnik niczym nas nie zaskoczył. Szkoda, że MKS nie do końca był zainteresowany grą. W drugiej połowie goście zostali zmuszeni do niskiej obrony, a nam mimo prowadzenia gry zabrakło nieco szczęścia i lepszej jakości – dopowiada nasz rozmówca.