Prawnik radzi. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek właścicieli nieruchomości [ZDJĘCIA]

Co obejmuje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jest bardzo pojemny, obejmuje m.in. kotły i grzejniki gazowe, piece kaflowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne. Zasadniczo mniejszy problem będą mieli mieszkańcy bloków, za których deklarację złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Należy jednak wskazać, iż o ile w przypadku, gdy źródło ciepła (np. sieć ciepłownicza) lub źródło spalania paliw dotyczy całego budynku wielolokalowego, to zgłasza to źródło właściciel lub zarządca budynku, czyli np. zarząd spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Z kolei w sytuacji, gdy odrębne źródła ciepła lub spalania paliw znajdują się w poszczególnych lokalach (np. kominek), to w odniesieniu do tych źródeł deklarację składa właściciel lub zarządca lokalu.