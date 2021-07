Prezes Orkana Szczyrzyc: Nie trenowali, bo jeden źle się czuł, drugiego bolał żołądek

Panie prezesie nie udało się Orkanowi pozostać w rozgrywkach czwartej ligi. Nie tak to miało niestety wyglądać.

Zgadza się, nie tak, ale ostatecznie mówi się trudno. Mimo wzmocnień i zawodników na poziomie, czegoś nam do tego utrzymania zabrakło. Powiem tak, nie wszyscy dali z siebie tyle ile mogli dać.

Nieoficjalnie słychać głosy, że piłkarze mieli się zbuntować. Klub miał im wypłacić określoną sumę pieniędzy, ale tak się nie stało. Efektem takiego stanu rzeczy była niezwykle niska frekwencja na treningach już właściwie do końca sezonu. Jak Pan to skomentuje?

Wie Pan, to nie było tak… Pojawiła się zaległość bodajże za dwa dni. Zawodnicy przyszli na trening i stwierdzili, że do momentu wypłaty nie będą trenować. My to szybko załatwiliśmy, uregulowaliśmy. Później okazało się tak, że piłkarze przyjeżdżali na trening i nie ćwiczyli, bo jeden np. źle się czuł, kogoś bolał żołądek… Byli zatem obecni fizycznie, ale nie brali udziału w zajęciach albo dzwonili, że są chorzy. Nieprofesjonalne podejście. Tak się nie robi.