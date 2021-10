Prezydent Krakowa: zakon zgodził się na sprzedaż parku Jalu Kurka. Salwatorianie zaskoczeni: "nie ma żadnych ustaleń"

Park jest zamknięty dla mieszkańców od wielu lat, po tym, jak wrócił do salwatorianów. Krakowianie wielokrotnie domagali się, aby zieleniec stał się miejscem dostępnym dla wszystkich. Do tej pory rozmowy z zakonem nie przynosiły pozytywnych efektów.

W cotygodniowej rozmowie o sprawach miejskich, transmitowanej w mediach społecznościowych, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski stwierdził jednak, że są postępy w sprawie przejęcia terenu przez gminę.

- Zakon wyraził zgodę na sprzedaż parku - przekazał. Miasto ma wykupić teren za ponad 10 mln zł. Nie wiadomo, kiedy dojdzie do transakcji.

- Tam jest jeszcze kwestia drogi dojazdowej, bo skoro ma to być teren publiczny, to musi mieć drogę. Należy do zakonu, chodzi o ustanowienie służebności przez tę drogę. Ale sądzę, że to już idzie w kierunku takim, że to będzie załatwione i udostępnione - przekazał prezydent.