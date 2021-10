Problemy kierowców na nowym odcinku S7. W weekend można... postać w długim korku. "GDDiKA nie uczy się na błędach"

Otwarcie pierwszego odcinka na trasie od Krakowa do północnej granicy województwa odbyło się w obecności najważniejszych polityków. Był prezydent Andrzej Duda i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, machający uśmiechniętym kierowcom, którzy jako pierwsi mieli możliwość przejechania 13-kilometrowym fragmentem ekspresówki S7.

W żółwim tempie

Kilka dni później, w niedzielny wieczór kierowcy nie mieli już powodów do uśmiechu. Ten, kto spodziewał się komfortowej i szybkiej podróży przez 13 kilometrowy odcinek, mocno się rozczarował, kiedy w żółwie tempie przyszło mu dojeżdżać aż do ronda przy zjeździe z węzła Szczepanowice. Niektórym zajęło to nawet 2 godziny.

Tam właśnie spotykają się drogi kierowców zmierzających z Krakowa do Warszawy i z Warszawy do Krakowa, ale jadący do stolicy Małopolski łatwiej mogą wjechać na rondo, a ci w drugą stronę muszą czekać na lukę w sznurze pojazdów. W niedzielę wieczorem, kiedy wielu kierowców wraca z weekendowych wyjazdów, w stronę Warszawy tworzy się potężny korek.