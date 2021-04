Próbował zabić brata nożem w Andrychowie. Teraz mu zapłaci 5 tys. zł i odsiedzi wyrok

Przy ul. Mickiewicza w Andrychowie mieszkało trzech braci. Pod tym adresem przebywała też ich siostra z dziećmi i partnerka jednego z mężczyzn.

Najstarszy z braci 48-letni Mariusz był po udarze i dostawał zasiłek pielęgnacyjny, młodszy, 44-letni Andrzej to wykorzystywał i namawiał Mariusza, by fundował alkohol. Sam nie pracował i nie dokładał się do utrzymania mieszkania. Gdy był pijany wszczynał awantury, stawał się wulgarny i agresywny.

Taka sytuacja wkurzała najmłodszego z braci 40-letniego Krzysztofa. Zwracał starszemu Andrzejowi uwagę i na tym tle dochodziło do awantur. Tak się też stało, gdy Krzysztof K. wrócił z pracy 24 maja 2019 r. i zobaczył, że starsi bracia popijają alkohol. Doszło do scysji.

Gdy Krzysztof wyszedł po zakupy Andrzej K. zaczął robić wymówki jego partnerce, że kłótnie braci to wszystko jest jej wina i zagroził Natalii P., że wyrzuci ją przez okno. Kobieta poważnie potraktowała groźbę i zadzwoniła do Krzysztofa K., by natychmiast wracał do domu, bo się boi agresora. Faktycznie chwile później doszło do kłótni braci i szamotaniny. Sytuacja powtórzyła się wieczorem. Andrzej wykrzykiwał na głos swoje pretensje miał do brata i jego kobiety. W pewnej chwili Krzysztof nie wytrzymał i kazał bratu opuścić mieszkanie. Wypominał, że domownicy muszą go utrzymywać.