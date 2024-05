Andrzej Kosiniak-Kamysz laureatem Nagrody im. Józefa Dietla. W poniedziałek uroczysta gala

W poniedziałek, 27 maja 2024 r. w krakowskich Krzysztoforach o 16:30 odbędzie się uroczystość wręczenia tegorocznej Nagrody im. Józefa Dietla. To już XII edycja Nagrody. W tym roku Nagrodę otrzyma dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, ojciec ministra obrony narodowej. Nagrody przyznała również Dyplomy Honorowe Nagrody, w trzech kategoriach: Organizacja Pozarządowa – Fundacja im. Brata Alberta, Firma – Galeria Starmach, Instytucja – Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Uroczysta Gala Nagrody odbędzie się 27 maja 2024 r. w krakowskich Krzysztoforach.

W tym roku Nagrodę otrzyma dr n. med. ANDRZEJ KOSINIAK-KAMYSZ. Poza Nagrodą zostaną wręczone Dyplomy Honorowe Nagrody w trzech kategoriach instytucja, firm i organizacja pozarządowa. Dyplomy otrzymają: - Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa,

- Galeria Starmach,

- Fundacja im. Brata Alberta. Nagroda im. Józefa Dietla jest przyznawana od 2008 r. Jej celem jest uhonorowanie osób fizycznych i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego, miasta Krakowa i Małopolski oraz osób wyróżniających się postawami patriotycznymi i obywatelskimi. Laureat otrzymuje statuetkę z podobizną Józefa Dietla, autorstwa krakowskiego rzeźbiarza Kazimierza Adamskiego. Dyplomy Honorowe Nagrody przeznaczone są dla osób prawnych - organizacji pozarządowej, przedsiębiorcy lub instytucji państwowej lub samorządowej.

Laureatami Nagrody w latach poprzednich byli:

2008 – dr KRZYSZTOF PAWŁOWSKI,

2009 – BARTOSZ SZYDŁOWSKI,

2010 – ANNA DYMNA,

2011 – ks. ANDRZEJ AUGUSTYŃSKI,

2012 – Śp. Prof. dr hab. FRANCISZEK ZIEJKA,

2013 – JOLANTA STOKŁOSA,

2014 – AGATA WILAM,

2015 – Prof. dr hab. ANDRZEJ ZOLL,

2021 – Prof. dr hab. JACEK PURCHLA,

2022 – KAZIMIERZ BARCZYK,

2023 – Prof. dr hab. JACEK MAJCHROWSKI.

Andrzej Kosiniak-Kamysz Zasłużony lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i działacz. W 1989 wiceminister zdrowia w rządzie Mieczysława Rakowskiego, a w latach 1989–1991 minister zdrowia i opieki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W latach 1971–1981 pracował w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Krakowie, od 1979 jako zastępca ordynatora. Następnie współtworzył Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie. Do 1991 był zastępcą dyrektora, później został jego dyrektorem. Pełnił tę funkcję do 2021. Objął też stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych. Działa w różnych organizacjach społecznych, m.in. w Zakonie Rycerzy św. Łazarza, Polskim Towarzystwie Medycyny Wsi, Światowym Towarzystwie Medycyny Wsi, Polskim Towarzystwie Gastroenterologii, Towarzystwie Internistów Polskich. W latach 1980–1988 był radnym rady

narodowej Krakowa. W 1994 został przewodniczącym rady Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, funkcję tę pełnił też w trakcie VI kadencji rady. W latach 2002–2003 ponownie był wiceministrem zdrowia. W 2010 został prezesem PSL w województwie małopolskim (do 2021 roku). Oddany lekarz, działacz na rzecz społeczności wiejskich, od wielu dekad niosący pomoc na wielu polach mieszkańcom Małopolski.

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Działalność powstałego w 1978 r. Komitetu to przeszło stuosobowe gremium opierające się w całości na zasadzie pracy społecznej,

skupiające powoływanych przez Prezydenta RP przedstawicieli środowisk konserwatorskich, naukowych, artystycznych, biznesowych i społecznych. SKOZK jest ustawowym dysponentem zasilanego z budżetu państwa Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i sprawuje społeczny nadzór nad właściwym poziomem finansowanych z Funduszu prac. SKOZK

wsparł dotychczas prace konserwatorskie i remonty w ponad 650 zabytkach na terenie Krakowa, w tym tych najcenniejszych dla kultury narodowej – w Zamku i Katedrze na Wawelu, Sukiennicach, bazylice Mariackiej oraz kolegiach uniwersyteckich. Niejednokrotnie dzięki działaniom zapoczątkowanym dofinansowaniem udzielonym przez SKOZK możliwe były wielkie realizacje inwestycyjne z udziałem środków europejskich i krajowych prowadzone po wejściu Polski do Unii Europejskiej, jak np. odnowa Sukiennic, kamienicy Pod Krzysztofory, fortów „Kościuszko” i „Borek”. Wsparte w ostatnich latach przez SKOZK wielkie przedsięwzięcia o charakterze strategicznym przyczyniły się do poszerzenia dostępu do dziedzictwa – w znaczeniu udostępniania dotychczas zamkniętych przestrzeni, jak i wzmacnianiu ich funkcji społecznej, kulturowej i gospodarczej. Przykładem tych działań są efekty najważniejszych projektów Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa ostatnich lat, w tym m.in.

konserwacja Ołtarza Wita Stwosza. SKOZK po 45 latach działań wspierających rozwój Krakowa zasługuje na wyróżnienie dyplomem honorowym Nagrody im. Dietla jako wyjątkowy w skali europejskiej przykład synergii aktywności obywatelskiej i mecenatu państwowego na polu ochrony dziedzictwa i opieki nad zabytkami.

Galeria Starmach.

Twórcami Galerii, a zarazem autorami jej programu są krakowscy historycy sztuki, Teresa i Andrzej Starmachowie. Galeria powstała w 1989 r. Skupia się na twórczości artystów z kręgu Grupy Krakowskiej: Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Andrzeja Pawłowskiego, Jana Tarasina, Mariana Warzechy, Teresy Rudowicz czy Marii Stangret-Kantor. Drugim zjawiskiem artystycznym, na którym skupia się wystawiennicza aktywność Galeria Starmach nieodmiennie pozostaje abstrakcja geometryczna - w stałej ofercie znajdują się prace: Henryka Stażewskiego, Ryszarda Winiarskiego, Adama Marczyńskiego oraz Janusza

Orbitowskiego. Galeria Starmach promuje polską sztukę współczesną za granicą. Do tej pory zorganizowała wystawy m.in.: w Londynie, Paryżu, Wiedniu, Nowym Jorku, Rzymie i Budapeszcie. Od 1997 roku Galeria funkcjonuje w odrestaurowanym i zaadoptowanym budynku dawnego żydowskiego domu modlitwy. Wraz z lepszymi warunkami ekspozycyjnymi, profil jej działalności uległ pewnej modyfikacji. Oprócz prezentacji wybitnych polskich artystów, Galeria wystawia prace twórców światowych m.in.: fotografie Nobuyoshi Arakiego, rysunki Davida Rabinowitcha, prace Josepfa Beuysa czy polaroidy Andy Warhola. W 2023 r.

zdecydowali się na krok, o skali bezprecedensowej w historii polskiego muzealnictwa po 1989 r. Część swojej kolekcji przekazali jako dar Krakowowi. Prace autorstwa 26 artystów trafiły do zbiorów – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK i Muzeum Fotografii w Krakowie. Uroczyste podpisanie aktu donacji odbyło się 26.02.2024.

Fundacja im. Brata Alberta

Powołana w 1987 r. w Krakowie. Działania Fundacji obejmują prowadzenie domów stałego pobytu, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków adaptacyjnych, szkół oraz przedszkoli integracyjnych. Oprócz codziennej opieki Fundacja oferuje Podopiecznym wiele możliwości osobistego rozwoju, pozwala zdobywać większą samodzielność i odkrywać radość z bycia aktywnym. Obecnie Fundacja to 35 placówek w całej Polsce sprawujących opiekę nad ponad 1200 wychowankami. Fundacja jest organizatorem koncertów charytatywnych, spotkań integracyjnych, przeglądów teatralno-muzycznych, wystaw plastycznych i ceramicznych, prezentujących twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Fundacja organizuje też doroczne, ogólnopolskie przedsięwzięcia, do których należą m.in.: Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Albertiana, Piknik Muzyczny w Trzebini, Integracyjny Bal Karnawałowy w Jaworznie (wcześniej w Libiążu), Integracyjną Pielgrzymkę dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin (co roku do innego sanktuarium), Mityng Pływacki "Cabańska Fala" w Chrzanowie, Olimpiada Sportowa we Wrocławiu, Dni Brata Alberta oraz Wigilie i Śniadania Wielkanocne (we wszystkich placówkach Fundacji), Wigilia dla Bezdomnych i Potrzebujących na Rynku Głównym w Krakowie (organizatorem głównym jest Jan Kościuszko). Fundacja stale współpracuje z Oświatowym Towarzystwem Integracyjnym, które prowadzi Integracyjną Szkołę Podstawową w Radwanowicach oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Radwanowicach. Organizuje też Ogólnopolskie Konkursy Kresowe (wspólnie z Fundacją Kresową "Memoria et Veritas" oraz szkołami w Nawojowej Górze i Radwanowicach. Wielokrotnie nagradzana. Przez 25 lat, od 1989 r. Prezesem Fundacji był Śp. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski.

