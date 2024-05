Procesja z Wawelu do kościoła na Skałce. W Krakowie odbyły się tradycyjne uroczystości ku czci św. Stanisława

W niedzielę, 12 maja o godz. 9 z katedry na Wawelu wyruszyła tradycyjna procesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Procesja przeszła ulicami św. Idziego, Stradomską, Krakowską i Skałeczną do kościoła na Skałce, gdzie o godz. 10 rozpoczęła się msza św.

Stanisław ze Szczepanowa (również Stanisław Szczepanowski; ur. ok. 1035-1040 w Szczepanowie, zm. 11 kwietnia 1079 w Krakowie) był polskim duchownym, prezbiterem, biskupem krakowskim, męczennikiem, który został ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego. Jest jednym z głównych patronów Polski.

Zatarg z królem doprowadził do tragicznej śmierci biskupa Stanisława na Skałce, 11 kwietnia 1079 r. Historycy od wielu lat toczą spory o przyczynę waśni pomiędzy biskupem a królem Bolesławem Śmiałym (zwanym także Szczodrym lub Okrutnym). Jako jedną z przyczyn sporu podaje się niewłaściwe postępowanie króla wobec poddanych i publiczne sianie zgorszenia. Jedna z hipotez brzmi, że władca, którego podejrzewa się o chorobę psychiczną, chciał okrutnie ukarać niewierne żony rycerzy biorących udział w wyprawie na Ruś. Biskup Stanisław wielokrotnie upominał Bolesława. Przestrogi pozostawały bez skutku. Stanisław rzucił więc klątwę na Bolesława Śmiałego. Ten w odpowiedzi wezwał biskupa przed sąd królewski. Biskup nie stawił się, gdyż nie pozwalało mu na to prawo kanoniczne. Król skazał go na śmierć przez "obcięcie członków".