Ośmiu nowych diakonów Archidiecezji Krakowskiej. Klerycy przyjęli święcenia z rąk abp. Marka Jędraszewskiego

Arcybiskup zwrócił uwagę na postawy społeczne według kryterium prawdy wyróżnione przez kard. Karola Wojtyłę w jego dziele „Osoba i czyn”. Do nieautentycznych przyszły papież zaliczył konformizm i unik, a do autentycznych – sprzeciw i solidarność.

– Prawda, której oczekuje od nas Chrystus, do której wzywa, do której także was pragnie przeznaczyć jako wszczepionych w tajemnicę Dobrego Pasterza, ta prawda z jednej strony nie może być nigdy czysto intelektualna, a z drugiej strony zawsze będzie miała jakiś wymiar społeczny a równocześnie eklezjalny – kościelny - zwracał się do kandydatów do święceń abp Marek Jędraszewski.

Życzył kandydatom do diakonatu, aby składane przez nich przyrzeczenia były „zakorzenione w wielkim pragnieniu, by pozostać wiernym do końca wypowiadanemu słowu „tak”, żeby nie było żadnego marginesu na jakieś „nie”, żeby była jednoznaczność, do końca”.