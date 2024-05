Wybierz się na Lednicę z Duszpasterstwem Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Można pojechać jako uczestnik lub tancerz. Są pewne warunki Aleksandra Łabędź

Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej zaprasza do udziału w XXVIII Spotkaniu Młodych LEDNICA2000, które odbędzie się już 1 czerwca 2024 roku. W wydarzeniu można wziąć udział w charakterze uczestnika lub tancerza. Można też zgłosić całą grupę. Wyjazd w charakterze tancerzy jest obwarowany pewnymi warunkami. Wyjazd na spotkanie w nocy z piątku na sobotę, 1 czerwca około północy z Krakowa. Spotkanie potrwa do północy, później dotarcie do autokarów i powrót do Krakowa i Myślenic w niedzielę około południa. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Koszt wyjazdu to 210 zł (zawiera koszt przejazdu i ofiarę na organizację Spotkania – 44 zł).