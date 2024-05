Pielgrzymi ze Słowacji przybyli do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Ponad 10 tysięcy ludzi!

Pielgrzymów ze Słowacji przywitał ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: – Cieszymy się, że po raz kolejny możemy Was witać i gościć w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata” – te słowa wybraliśmy jako hasło tegorocznego Święta Miłosierdzia. Te słowa towarzyszą nam również dzisiaj – widzimy je na ołtarzu polowym. Te słowa wypowiadamy tak wiele razy w czasie Koronki do Miłosierdzia Bożego, jak również na zakończenie Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu… Te słowa są naszym pokornym wołaniem do Boga bogatego w miłosierdzie o opiekę i ratunek dla współczesnego świata i dla każdego z nas - mówił.