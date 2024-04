Profesor Jerzy Lis ponownie rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoją drugą już kadencję rozpocznie 1 września br.

Sylwetka rektora AGH

Prof. J. Lis zasiada w zagranicznych gremiach naukowych. W 2002 r. został powołany do prestiżowej The World Academy of Ceramic. Jest także członkiem The American Ceramic Society, The International Society of SHS, a także komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism The International Journal of SHS oraz Ceramics International. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, a także wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Sieci Łukasiewicz Instytutu Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Jest również Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020–2024 oraz członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pełni także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w kadencji 2020-2024 oraz jest wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.