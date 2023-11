Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie budowy stadionu Sandecji. To pokłosie zawiadomienia złożonego przez miejskiego urzędnika

PAP w opublikowanej w sobotę, 6 listopada depeszy informuje, że do wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce Nowosądecka Infrastruktura Komunalna przez prezesa zarządu mogło dojść w okresie od 25 lutego 2022 r. do października 2023 r. Przypomina także wynik kontroli Urzędu Zamówień Publicznych z marca 2022 r. UZP uznał wówczas, że postępowanie przetargowe na budowę stadionu Sandecji w Nowym Sączu zostało przeprowadzone z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Mowa o aneksie na rozbudowę powstającego obiektu, jaki miejska spółka NIK podpisała z Grupą Blackbird.

Jednak to nie wynik kontroli UZP jest pokłosiem prokuratorskiego śledztwa. W piątek, 3 listopada, na swoim prywatnym koncie na Facebooku (posty są publiczne) Mariusz Smoleń, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, opublikował zawiadomienie, które otrzymał z Prokuratury Rejonowej w Muszynie.

„Dwa miesiące temu złożyłem do nowosądeckiej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dając szansę tym, którzy publicznie twierdzili, że posiadają wiedzę wskazującą na zaistnienie poważnych naruszeń prawa na złożenie zeznań do protokołu – napisał Mariusz Smoleń. „Bardzo się cieszę, że potraktowano poważnie moje zawiadomienie, choć nie jest dla mnie jasne przekazanie sprawy do Muszyny”.

Kierownik referatu UM Nowego Sącza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył bowiem w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu. Wszystko wskazuje na to, że tam podjęto decyzję o wyłączeniu się jednostki z prowadzenia śledztwa i przekazania właśnie do Muszyny.