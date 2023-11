Kiełbaski przed stadionem Sandecji, pogrzebowe szarfy i okolicznościowy transparent. Mieszkańcy Nowego Sącza i ich spontaniczna akcja

- To, co się tutaj dzieje, to spontaniczna akcja mieszkańców. Nasz wyraz niezadowolenia z niespełnionej obietnicy prezydenta Ludomira Handza i jego ekipy – mówi Michał Kądziołka, radny miejski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Mieszkańcy przynieśli ze sobą także grilla, na którym upiekli kiełbaski. Nie przypadkowo. To nawiązanie do obiecanych kiełbasek, na które mieszkańcy Nowego Sącza mieli zostać zaproszeni z okazji otwarcia stadionu. Najpierw w czerwcu, a potem właśnie w listopadzie.

- Nasza akcja się udała ponieważ przyszło sporo mieszkańców. Przystawali przechodnie, zatrzymywali się kierowcy samochodów. Otrzymaliśmy dużo wyrazów sympatii – zapewnia Kądziołka. - Ale tak naprawdę nie mamy powodów do radości, bo jesteśmy niestety pośmiewiskiem na arenie całej Polski. W całej Polsce mówi się o tym, że stadion nie został ukończony i nie wiadomo kiedy zostanie ukończony.

Zgromadzeni przy grillu mieszkańcy podkreślali, że są mocno rozczarowani tym, że największa inwestycja w mieście ma taki, a nie inny finał. Pytali o to, co się stało ze 140 milionami, które na ten cel miały zarezerwować władze miasta. Zastanawiali się jakie kolejne kroki podejmie prezydent. Z niecierpliwością też czekają na wtorkową sesję rady miasta, kiedy to ma zostać przedstawiona informacja na temat inwestycji miejskich, które jeszcze do niedawna realizowała spółka Blackbird.