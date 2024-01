Protest na Rynku w Oświęcimiu pod hasłem „Wolni ludzie, wolne media, wolne sądy!”. Zobaczcie zdjęcia

Protest na Rynku w Oświęcimiu

Protest rozpoczął się od odśpiewania hymnu polskiego. Wzięli w nim udział mieszkańcy Oświęcimia i powiatu, a ponadto m.in. poseł PiS Mariusz Krystian, radni Powiatu Oświęcimskiego i miasta Oświęcim.

Na oświęcimskim Rynku odbył się protest pod hasłem „Wolni ludzie, wolne media, wolne sądy!” Bogusław Kwiecień

Na oświęcimskim Rynku odbył się protest pod hasłem „Wolni ludzie, wolne media, wolne sądy!” Bogusław Kwiecień

Poseł podziękował grupie oświęcimian i mieszkańców całego okręgu chrzanowskiego, która dzień wcześniej brała udział w manifestacji w Warszawie. - Z powiatów oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, chrzanowskiego i myślenickiego wyruszyło 14 autobusów - ponad pół tysiąca ludzi - wyliczył parlamentarzysta.

Na oświęcimskim Rynku odbył się protest pod hasłem „Wolni ludzie, wolne media, wolne sądy!” Bogusław Kwiecień

Na oświęcimskim Rynku odbył się protest pod hasłem „Wolni ludzie, wolne media, wolne sądy!” Bogusław Kwiecień

Przypomniał, że odbywające się w stolicy i innych miastach Polski protesty, w tym w Oświęcimiu są odpowiedzią na bezprawne działania obecnego rządu wobec mediów publicznych oraz aresztowanie posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Na oświęcimskim Rynku odbył się protest pod hasłem „Wolni ludzie, wolne media, wolne sądy!” Bogusław Kwiecień

Na oświęcimskim Rynku odbył się protest pod hasłem „Wolni ludzie, wolne media, wolne sądy!” Bogusław Kwiecień

- Protesty mają charakter pokojowy. W Warszawie, gdzie w manifestacji brało udział ponad 300 tys. ludzi, nie doszło do żadnego incydentu - zauważył parlamentarzysta PiS.

Na oświęcimskim Rynku odbył się protest pod hasłem „Wolni ludzie, wolne media, wolne sądy!” Bogusław Kwiecień

Na oświęcimskim Rynku odbył się protest pod hasłem „Wolni ludzie, wolne media, wolne sądy!” Bogusław Kwiecień

Jak dodał, obecne protesty to początek długiej drogi do przywrócenia w Polsce praworządności, która prowadzi przez nadchodzące wybory. W nawiązaniu m.in. radni - powiatowy Jarosław Jurzak i miasta Jakub Przewoźnik zaapelowali o zaangażowanie do mieszkańców o wsparcie w wyborach samorządowych. Na zakończenie manifestacji uczestnicy odśpiewali pieśń "Boże, coś Polskę".

Na oświęcimskim Rynku odbył się protest pod hasłem „Wolni ludzie, wolne media, wolne sądy!” Bogusław Kwiecień

Na oświęcimskim Rynku odbył się protest pod hasłem „Wolni ludzie, wolne media, wolne sądy!” Bogusław Kwiecień

Więcej zdjęć w galerii