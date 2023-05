Protest pod kopalnią Janina w Libiążu. Mieszkańcy boją się wstrząsów, górnicy bronili miejsc pracy. Emocje były ogromne. Zdjęcia

Protest przeciwko wstrząsom pod kopalnią Janina w Libiążu

Ogromne emocje towarzyszyły protestowi mieszkańców powiatu chrzanowskiego przeciwko wstrząsom generowanym przez działalność Zakładu Górniczego Janina. Pikieta pod kopalnią w Libiążu spotkała się z kontrmanifestacją ze strony górników, którzy w ten sposób wyrazili troskę o swoje miejsca pracy.

Petardy hukowe, świece dymne, wulgarne okrzyki, a nawet groźby, w ruch poszły także jajka. Emocje pod kopalnią Janina w Libiążu były ogromne, interweniować musiała policja, by zapobiec eskalacji festiwalu wzajemnych nieuprzejmości. Skończyło się bez rękoczynów, obie strony po zamanifestowaniu swoich racji rozeszły się w swoje strony.

To miał być spokojny, pokojowy protest mieszkańców powiatu chrzanowskiego, którym wstrząsy generowane przez działalność kopalni nie dają żyć. Spotkania z przedstawicielami zakładu oraz pisma i petycje nie przyniosły poprawy sytuacji, ludzie więc postanowili wyjść na ulicę, by zwrócił uwagę na uciążliwości generowane przez zakład. I to im się udało.