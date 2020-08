Protest przeciwko zmianom w ruchu w mieście. "Dość ucisku mieszkańców"

Protest zorganizowali mieszkańcy związani z inicjatywą "Nic o nas bez nas" oraz ze stowarzyszenia Stare Podgórze. To grupa mieszkańców, która od kilku lat protestuje przeciwko zmianom w organizacji ruchu w mieście. Protestowali m.in. przeciwko instalacji separatorów na torowisku na Kalwaryjskiej, czy likwidacji miejsc parkingowych, w ramach porządkowania strefy płatnego parkowania kilka lat temu (chodziło m.in. o likwidację miejsc niezostawiających na chodniku wymaganej przepisami odległości 2m - red.).

"Urzędników problem jazdy po mieście nie dotyczy - mają prywatne parkingi, wjazdówki oraz służbowe samochody, troski związane z działaniem przedsiębiorstwa są dla nich zupełnie obce, w końcu działają na miejskim garnuszku - w familii Majchrowskiego. Przypomnijmy im wszyscy razem, że to oni są dla nas, nie na odwrót i że zmiany powinni zacząć od siebie, a przede wszystkim od rzeczowych konsultacji, które do tej pory (jeżeli w ogóle się odbywały) przebiegały raczej w aroganckiej atmosferze wyższości urzędnika nad mieszkańcem" - czytamy dalej.

Protestujący najwięcej żalu mają do dwóch urzędników - Łukasza Franka (dyrektor Zarządu Transportu Publicznego) i Łukasza Grygi (Miejski Inżynier Ruchu). Domagają się ich odwołania.

Co do zmian na Kazimierzu, to postulują: