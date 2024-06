Przedpremierowy pokaz filmu "Terapia par" w cyklu Premiera Psychologiczna 24 czerwca w Kinie Pod Baranami

Trzy małżeństwa, a każde z nich ma swoje problemy. Na tyle poważne, że wymagały specjalistycznej konsultacji i pracy w ramach terapii dla par. Żaden z bohaterów nie spodziewał się jednak oryginalnego pomysłu, na jaki pewnego dnia wpadnie ich psychoterapeutka. Kobieta wyznacza spotkanie, na którym jednak sama się nie pojawia. Zostawia jedynie oczekującym na nią parom wskazówki, co mają robić i czego od nich oczekuje. Zdezorientowana początkowo szóstka bohaterów zaczyna ze sobą rozmawiać. Spotkanie zamienia się w coś w rodzaju terapii grupowej, w trakcie której na światło dzienne wychodzą kolejne brudy i wstydliwe dla każdej z par fakty.

Nagrodzony na festiwalu w Maladze film Gerardo Herrero to klasyczne “dramedy”, czyli połączenie dramatu obyczajowego z komedią charakterów. Terapia dla par to pełna podskórnych napięć oraz błyskotliwych dialogów opowieść, która zachwyca ironicznymi i boleśnie prawdziwymi spostrzeżeniami. W obsadzie filmu są m.in. Malena Alterio, Alexandra Jiménez, Fele Martínez, Antonio Pagudo, Eva Ugarte i nominowany za swój występ do Nagrody Goya Juan Carlos Vellido.