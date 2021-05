Przehyba pokaże, kto będzie najsilniejszy w 59. Małopolskim Wyścigu Górskim

59. odsłona Małopolskiego Wyścigu Górskiego zapowiada się niezwykle frapująco. Ta jedna z najciekawszych imprez kolarskich w naszym kraju już za tydzień rozpocznie się w Krakowie.

30 ekip, 180 kolarzy w MWG - Zapowiada się fantastyczny wyścig – nie kryje zadowolenia jego dyrektor Marek Kosicki. - Dostaliśmy dużo zgłoszeń od ekip z całego świata, a pojedzie trzydzieści, a więc około 180 kolarzy, bo w każdej drużynie może jechać maksymalnie 6 zawodników, ale nie wszystkie wykorzystają ten limit. Takiej obsady MWG nie miał od bardzo, bardzo dawna. Rzeczywiście, rekordowym jak do tej pory rokiem był 1979, kiedy to na starcie stanęło niewiele więcej, bo 183 kolarzy. Teraz limit Międzynarodowej Unii Kolarskiej dla tego typu wyścigów to 176 zawodników. W peletonie znajdzie się sześć polskich ekip, w tym dwie kontynentalne: Mazowsze Serce Polski oraz Voster, a także sześć klubowych: Tarnovia Tarnowo Podgórne, Chrobry Głogów, Mostostal Puławy i Trójka Piaseczno. Oprócz dobrze znanych ekip z Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy będą teamy z Nowej Zelandii i Kuwejtu, a także reprezentacje narodowe przygotowujące się do igrzysk w Tokio, jak niemiecka ekipa torowców, Ukraina, Bułgaria, Turcja.

Trasa tylko dla orłów Wyścig będzie bliźniaczo podobny do tego z ubiegłego roku. Pandemia wymusiła zrezygnowanie z tradycyjnego kryterium O Złoty Pierścień Krakowa w Rynku Głównym. Zamiast tego była licząca 1400 metrów „czasówka” w Lesie Wolskim, zaliczana do klasyfikacji wyścigu. W najbliższej edycji będzie podobnie, 3 czerwca kolarze będą się ścigać pod górę obok klasztoru na Bielanach. A dzień później ruszą w trzydniową, bardzo ciekawą trasę. Już pierwszy etap z Wieliczki do Myślenic nastręczy im sporo trudności. Liczy nie za wiele, bo 124 km, ale będzie rozgrywany według scenariusza – góra – dół. Będzie pięć górskich premii z tą najważniejszą, usytuowaną na mecie czyli na Górze Chełm. Na „deser” kolarze będą mieli więc trudny podjazd na tę górę, wspinając się na 600 m n. p. m. z poziomu 250 m n. p. m.

Ta przeklęta Przehyba Drugi etap, podobnie jak przed rokiem, prowadzić będzie z Niepołomic do Nowego Targu (142 km), a trzeci z Jabłonki na Przehybę (131 km). To właśnie na tym szczycie Beskidu Sądeckiego rozstrzygnie się impreza. 11-kilometrowy, niezwykle trudny podjazd, kto wie, czy nie najtrudniejszy w Polsce, na 1175 m n. p. m. to będzie droga przez mękę dla wielu zawodników. W ubiegłym roku niespodziewanie najszybszy w całym wyścigu okazał się Czech Vojtech Repa, który był drugi na „królewskim” etapie, ze stratą 11 sekund do Norwega Torsteina Traeena, ale wyścig wygrał z nim zaledwie o 3 sekundy. Walka o koszulki - Trasa bardzo się podobała dlatego postanowiłem ją zostawić – komentuje Kosicki. - Zmiana dotyczy tylko ostatniego etapu, który startuje z Jabłonki, a nie z Chochołowskich Term. Z kolei pierwszy jest nieco zmodyfikowany, by był nieco trudniejszy.

Na każdym z nich kolarze będą mieli ponad 2 tys. metrów przewyższenia, a na ostatnim nawet 2200 m. Na kolarzy czekają bonifikaty na metach – 10 s. za pierwsze miejsce, 6 za drugie i 4 za trzecie oraz rekompensaty czasowe na lotnych premiach, odpowiednio 3, 2 i 1 sekunda. Oprócz walki o najważniejszą koszulkę lidera będzie rywalizacja o miano najlepszego górala (punkty na górskich premiach – 3, 2, 1) i sprintera (ta sama punktacja), a także młodzieżowca (do lat 23) oraz drużynowa.

