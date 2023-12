Przepis na tradycyjny anglosaski eggnog. Tak się świętuje na świecie! [CIEKAWOSTKI KULINARNE]

Trudno się dziwić, że eggnog od lat gości na świątecznych anglosaskich stołach, doskonale wpisuje się bowiem w świąteczną atmosferę. Rodziny zgromadzone przy choince i trzaskającym ogniu w kominku chętnie raczą się rozgrzewającym, pachnącym korzennymi przyprawami, słodkim napojem.

Eggnog znany jest od XVII w., a jego korzeni upatruje się w posset pitym w średniowiecznej Anglii. Przez wieki powstało wiele receptur, jedną z nich stworzył nawet sam Jerzy Waszyngton.

Niezmienne są jednak podstawowe składniki – jaja, mleko oraz korzenne przyprawy. W wersji bezalkoholowej serwowany był jako świąteczny przysmak dla całej rodziny, dla dorosłych tradycyjnie podawany był z dodatkiem whisky, rumu lub brandy. W tej wersji eggnog to rodzaj likieru jajecznego, zbliżony do znanego u nas ajerkoniaku.

- Przygotowanie eggnoga jest naprawdę proste – mówi Tomasz Jokiel, ekspert z firmy Fermy Drobiu Jokiel. – Tak jak w przypadku innych napojów jajecznych, kluczem do sukcesu jest właściwa temperatura oraz stopniowe, powolne łączenie składników. Wyjmijmy wcześniej jaja z lodówki, aby miały temperaturę pokojową. Najważniejszym momentem jest wlewanie gorącego mleka do utartych żółtek, a następnie dodawanie piany z białek. Nie można tego robić zbyt gwałtownie, żeby jajka pod wpływem ciepła nie ścięły się.

Jeśli chcemy przygotować eggnog wcześniej pamiętajmy, aby przechowywać go w lodówce.