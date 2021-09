Przetwory. Grzyby w koncentracie pomidorowym [PRZEPIS]

- Grzyby w koncentracie pomidorowym to doskonały dodatek do obiadu. Są szybkie i łatwe do przygotowania - mówi Katarzyna Jaworek, autorka bloga Tradycyjna Kuchnia Kasi.

Składniki

1 kg grzybów leśnych

3 cebule

2 łyżki koncentratu pomidorowego

3 łyżki octu

2 łyżki cukru

sól

pieprz

olej

Wykonanie

Grzyby oczyścić i opłukać. Pokroić na mniejsze kawałki. Grzyby zalać wodą. Gotować około 5 minut w osolonej wodzie. Odcedzić.

Cebulę obrać, pokroić w kostkę i zeszklić na odrobinie oleju. Do cebuli dodać grzyby, koncentrat, ocet oraz cukier. Wymieszać. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Dusić około 5 minut.

Gorące grzyby przełożyć do słoików. Zakręcić i pasteryzować 20 minut.



