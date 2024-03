Przez tunel na zakopiance przejechało już 10 milionów samochodów. Każdego dnia tunelem przejeżdża średnio prawie 21 tysięcy pojazdów

Największa liczba przejazdów przypadła 10 września 2023 - 40 524, średnia liczba przejazdów to 20 702. Tunel i sama Zakopianka nie są typową drogą tranzytową, na których ruch odbywa się głównie w dni powszednie, a w weekendy jest nieco mniejszy. Na tej trasie jest inaczej. – Większe natężenie ruchu notujemy w weekendy, a mniejsze w dni powszednie. Widać wyraźnie, że jest to trasa w znacznym stopniu turystyczna, na której ruch kształtują przede wszystkim pora roku, kalendarz świąt i pogoda – mówi Kacper Michna.

Przejazd tunelem z prędkością 100 km/h zajmuje ponad minutę, dokładnie 75 sekund. Od 12 listopada ubiegłego roku do 9 marca 2024 r. przejechało nim dokładnie 10 019 911 pojazdów. To daje średnio 20,7 tysiąca pojazdów dziennie.

Nawet latem od poniedziałku do czwartku ruch zwykle niewiele przekraczał 22 tysiące pojazdów na dobę (w samym roku szkolnym w te dni było to ok. 20 tysięcy samochodów). Od piątku do niedzieli było to już prawie 29 tysięcy aut każdego dnia.