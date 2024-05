Przygotowania do przebudowy drogi krajowej numer 94 w Olkuszu nadal trwają. Wycinka drzew postępuje. Zobacz zdjęcia

Trwają przygotowania do przebudowy DK 94 w Olkuszu

Już od około miesiąca przy poboczach drogi krajowej numer 94 w Olkuszu można obserwować postępujące przygotowania do wielkiej przebudowy „starej czwórki”. Obecnie trwają one na odcinku od skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i 20 Straconych do okolic skrzyżowania z Kościuszki i Rabsztyńską.